Более 36 тысяч рублей отдали нижегородцы интернет-мошенникам перед Новым годом Происшествия

Более 36 тысяч рублей отдали нижегородцы интернет-мошенникам перед Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так в декабре в полицию обратился 27-летний житель Кстовского района. Он рассказал, что в ходе общения в социальной сети с неизвестным перечислил злоумышленнику более 22 тысяч рублей за покупку детского стульчика.

Позднее 45-летний нижегородец сообщил, что увидев на сайте объявление о продаже сотового телефона, перевел 10 тысяч рублей за его покупку и доставку. Однако свой заказ не получил.

Еще один случай мошенничества произошел с 56-летней жительницей Автозаводского района, которая нашла объявление в неизвестном интернет-магазине о продаже новогодней гирлянды. Договорившись о покупке, заявительница перевела на банковский счет мошенника 3,5 тысячи рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).