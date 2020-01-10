"Нижегородская область направила в Минздрав РФ программу модернизации первичного звена здравоохранения", - Глеб Никитин Общество

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Программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области 10 января 2020 года была направлена в министерство здравоохранения России. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Разработка программы стартовала сразу после совещания по модернизации первичного звена здравоохранения, которое провел президент России Владимир Путин 20 августа 2019 года. По поручению президента на эти цели до 2024 года будет дополнительно выделено 550 млрд рублей и, конечно, наша задача - претендовать на максимальный объем средств. Это станет серьёзным дополнением к мероприятиям, предусмотренным национальным проектом "Здравоохранение", - сказал губернатор.

"Также в регионе стартует программа капитального ремонта медучреждений. Все это позволит обеспечить достаточно серьезные финансовые вливания в рамках системного подхода", - добавил Глеб Никитин.

"При разработке программы был проведен анализ размещения медицинских объектов, учитывающий численность населения и состояние транспортной инфраструктуры. Работа велась совместно с муниципалитетами, для того чтобы понимать реальное положение дел на каждой конкретной территории. К настоящему моменту времени в программу включены 89 медицинских организаций первичного звена. Прежде всего, это центральные районные больницы, в ведении которых находятся фельдшерско-акушерские пункты", - подчеркнул глава региона.

Основная цель программы модернизации - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Для достижения этой цели распоряжением правительства Нижегородской области была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли 11 органов исполнительной власти региона.

Проект региональной программы модернизации первичного звена разработан и направлен на согласование в минздрав России. Утверждение программы с учетом замечаний федерального ведомства будет проведено до 1 июля 2020 года.