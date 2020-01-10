Владимир Панов отметил неэффективность работу портала "Антиснег" в Нижегородском и Советском районах Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил неэффективность работу портала "Антиснег" в Нижегородском и Советском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Качество уборки снега и работу коммунальных служб Владимир Панов оценил во время ночного объезда города.Маршрут проверки был выстроен по последним обращениям жителей на портал "Антиснег".

Основными точками объезда стали улицы Ванеева, Родионова, Богдановича, а также территории социальных объектов, например, у детского сада №120 на улице Семашко. Заявки жителей оказались не отработаны.

"По данным портала "Антиснег" наименьший процент отработки обращений нижегородцев отмечается в Нижегородском и Советском районах. Если основные магистрали в норме, то вот с дворовыми территориями дела обстоят нерадужно. Сегодня больше всего замечаний и предупреждений получили городские службы", - сказал Владимир Панов.

Он добавил, что поручил департаменту дорожного хозяйства исправить ситуацию в течение месяца.