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Общество

Заглубленные контейнеры установили в Нижнем Новгороде, но их нельзя эксплуатировать

15 января 2020 11:47  [88] Общество

Фото: С сайта https://musorish.ru

Заглубленные контейнеры установили в Нижнем Новгороде, но их нельзя эксплуатировать. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Заглубленные контейнеры представляют собой мусороприемники, где отходы находятся частично под землей - внутри урн.

В департаменте пояснили, что контейнеры установлены в Молитовском затоне в рамках проекта по благоустройству пляжа, однако компания. Которая занимается вывозом мусора не может работать с таким типом оборудования, поскольку мусоровозы оператора не оснащены соответствующими подъемниками.

Между тем, оператор намерен приобрести необходимую технику.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил использовать заглубленные контейнеры для бытового мусора в апреле прошлого года. В качестве пилотной территории в городе рассматривался частный сектор.

Ранее областной бюджет выделил нижегородским муниципалитетам 400 млн рублей на создание контейнерных площадок. Одним из главных вопросов было создание в Нижегородской области контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, а также закупка контейнеров и бункеров.

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