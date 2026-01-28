Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

12 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

28 января 2026 09:42 Общество
12 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Еще не менее 15 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 28 января, сообщили в мэрии. 

"Всю ночь в Нижнем шел снег, а наши дорожники - работали! Погодные условия остаются тяжелыми: снегопад сопровождается сильным ветром и морозом", - подчеркнули в городской администраци. 

Днем ранее намело около 16-20 см снега. За неполный день с нижегородских улиц вывезли 12 кубометров снега. Большая часть снежных масс была вывезена с центральных дорог. Эта работа продолжилась и в ночные часы. 

По официальным данным, на улицах и во дворах в течение суток работает более 1,4 тысячи единиц техники и свыше 4 тысяч человек. Сообщалось, что к ликвидации последствий снегопада привлечена дополнительная техника. 

Напомним, что снегопад обрушился на столицу Приволжья во вторник утром. По прогнозу, за четыре дня может выпасть более 70 см снега. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
