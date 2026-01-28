12 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Еще не менее 15 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 28 января, сообщили в мэрии.

"Всю ночь в Нижнем шел снег, а наши дорожники - работали! Погодные условия остаются тяжелыми: снегопад сопровождается сильным ветром и морозом", - подчеркнули в городской администраци.

Днем ранее намело около 16-20 см снега. За неполный день с нижегородских улиц вывезли 12 кубометров снега. Большая часть снежных масс была вывезена с центральных дорог. Эта работа продолжилась и в ночные часы.

По официальным данным, на улицах и во дворах в течение суток работает более 1,4 тысячи единиц техники и свыше 4 тысяч человек. Сообщалось, что к ликвидации последствий снегопада привлечена дополнительная техника.

Напомним, что снегопад обрушился на столицу Приволжья во вторник утром. По прогнозу, за четыре дня может выпасть более 70 см снега.