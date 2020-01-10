Крохотный малыш сенегальского галаго родился в нижегородском зоопарке (ВИДЕО) Общество

Галаго, после того, как немного подрастет Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Детеныш сенегальского галаго, которые обитают в Африке к югу от Сахары, родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

По официальной классификации галаго относится к семейству галаговых лемуров. Ранее их относили к семейству лориевых (Loridae) в ранге подсемейства (Galagonidae). Действительно, эти животные очень похожи на лемуров лори и эволюционно близки к ним, однако галаговые - более древние.

Сенегальские галаго ведут ночной образ жизни. В зоопарке "Лимпопо" они занимают вольер в экспозиции "Ночной мир". Днём они любят сидеть всей компанией в уютном домике. Там же прячется и новорожденный.

У галаго огромные глаза-блюдца, которые отлично видят в темноте. Между сетчаткой и сосудистым слоем глаза есть кристаллин, отражающий прошедший через сетчатку свет, повышая светочувствительность глаза. Но в отличие от дневных приматов, цветовое зрение у галаго слабое.

Сейчас мама кормит детеныша из зоопарка "Лимпопо" молоком, а иногда берет в зубы и переносит по деревьям, чтобы познакомить с окружающим миром. Спустя пару недель мама начнет обучать детеныша бегать и прыгать по веткам.

В настоящее время малыш почти не покрыт шерстью, однако скоро она появится в густом и пушистом виде.

Видео предоставлено зоопарком "Лимпопо"