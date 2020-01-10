Нижегородец украл часть моста на федеральной трассе

Часть моста через реку Миянка
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Житель посёлка Дальнее Константиново Нижегородской области украл часть моста через реку Миянка на 41 км трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва Нижний – Новгород.
Кража произошла в ноябре 2019 года. Речь идет о хищении металлических конструкций системы водоотвода моста. Патрульные службы, заметив отсутствие элементов на переправе, сообщили в полицию.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 24-летний житель поселка Дальнее Константиново. Сейчас молодого человека ожидает приговора суда.
Похищенное имущество вернули ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
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