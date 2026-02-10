В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Происшествия

Сорвавшийся с лошади акробат идет на поправку в Нижнем Новгороде

10 февраля 2026 09:48 Происшествия
Сорвавшийся с лошади акробат идет на поправку в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Представители Продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" прокомментировали инцидент с артистом-акробатом на премьере шоу в Нижнем Новгороде. 

Напомним, 27-летний артист-акробат ФКП "Росгосцирк" получил травму при исполнении номера "Курс". Он сходил со скачущей лошади и при приземлении повредил правую ногу. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом обеих костей правой голени, а также ушибленные раны.

"Благодарим бригаду скорой медицинской помощи, которая оперативно госпитализировала артиста в Городскую клиническую больницу №39 Нижнего Новгорода", - отметили в Продюсерском центре.

Сам Александр Богатырев обратился к поклонникам и сообщил, что чувствует себя хорошо и уже начал восстановление.

"Со мной будет все хорошо, не переживайте. К скорому времени я выйду в манеж", - добавил акробат.

Ранее сообщалось, что рабочий получил тяжелые травмы при ремонте Шатковской ЦРБ.

