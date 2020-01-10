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Бизнес

Новый офис Intel открылся в Нижнем Новгороде

17 января 2020 14:51  [434] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Второй офис центра исследований и разработок Intel открылся в Нижнем Новгороде 17 января 2020 года по адресу: ул. Тургенева, 30 (неподалеку от автостанции "Сенная"). В новом офисе будут работать порядка 300 сотрудников, включая часть действующих сотрудников компании.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии нового офиса. Он отметил, что R&D-центр Intel в Нижнем Новгороде - один из крупнейших центров исследований и разработок Intel в мире.

"Над проектами в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, беспилотных автомобилей, высокопроизводительных вычислений работает порядка 1000 специалистов. Это существенная цифра от общего числа нижегородских IT-шников. Для нас крайне важно, что компания проводит образовательные программы и сотрудничает с ведущими вузами региона: спрос на IT-специалистов на сегодняшний день почти в 2 раза превышает количество выпускников. Уверен в перспективности сотрудничества компании и с Научно-образовательным центром, который мы создали одним из первых в России", - подчеркнул Глеб Никитин.

Основным направлением деятельности Центра является развитие глобальных проектов Intel в области программного обеспечения, искусственного интеллекта, машинного зрения, 5G и интернета вещей, рассказала вице-президент и генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России Марина Алексеева.

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