"Студенчество – прекрасная пора в жизни каждого человека", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студента.

"Вузы сегодня приобретают все большее значение в жизни страны. В своем послании президент России Владимир Путин особо выделил необходимость развития университетов и вузов в регионах России. Процесс должен включать в себя укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. Это особенно важно для Нижегородской области как для одного из интеллектуальных центров страны. У нас работают 11 государственных вузов, 15 филиалов государственных и 2 филиала негосударственных вузов. По уровню образовательного потенциала мы стабильно входим в пятерку лучших регионов страны. Здесь трудятся талантливые ученые и преподаватели, учатся прекрасные студенты. Лично убеждаюсь в этом при каждом общении с представителями высшего образования!

Именно Нижегородская область стала одним из 5 первых регионов страны, где создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Центр объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. Успехи наших ученых неизменно отмечаются на самом высшем уровне. В 2019 году 16 молодых ученых – представителей вузов и институтов РАН Нижегородской области стали победителями конкурса грантов президента РФ.

Студенчество – прекрасная пора в жизни каждого человека. Это время поисков и открытий, когда мы обретаем новые навыки и верных друзей, закладываем основу карьеры. Мне хочется пожелать всем, кто учится или учился навсегда сохранить в себе эти ощущения. Пусть ваш путь к знаниям никогда не кончается!" – отмечается в поздравлении.