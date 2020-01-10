Глеб Никитин поручил нижегородскому правительству сконцентрироваться на социальной части послания президента Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству сконцентрироваться на социальной части послания президента Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании с областным кабмином.

Совещание губернатор начал с поручений членам правительства по итогам послания президента Федеральному Собранию РФ, которое состоялось 15 января 2020 года.

"Исходя из послания, можно понять насколько важную роль отводит президент региональным органам власти. Нам сейчас предстоит реализовывать задачи, поставленные президентом. Больше половины послания президент уделил вопросам демографии и социальной политики. Это, прежде всего, касается создания нравственных предпосылок в обществе и укрепления семейных ценностей. Вместе с тем есть много и важнейших административных решений, которые должны начать реализовываться уже сегодня", - сказал Глеб Никитин.

"Как в истории с национальными проектами, здесь тоже медлить нельзя. Именно на это сделал акцент Владимир Владимирович Путин в первых же словах своей речи, поясняя, почему впервые послание оглашается в начале года - чтобы начать работу как можно быстрее. В свою очередь, я тоже призываю вас включиться без промедления. Во исполнении пунктов послания президента подготовлены проекты поручений по тем вопросам, которые касаются органов исполнительной власти", - добавил глава региона.

Акцент в перечне поручений, по словам губернатора, сделан на социальном блоке правительства. Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Андрею Гнеушеву совместно с руководителями органов исполнительной власти провести анализ всех действующих государственных (ведомственных) программ на территории региона на предмет включения в них дополнительных мер поддержки с учётом предложений, отражённых в послании.

В частности, Глеб Никитин поручил правительству совместно с главами муниципалитетов принять все возможные меры по вводу в эксплуатацию детских дошкольных учреждений, предусмотренных национальным проектом "Демография", до 31 декабря 2020 года.

"Наша задача в каждом конкретном случае сделать это в кратчайшие сроки в соответствии с соглашениями с федеральными ведомствами и планами работ. Прошу каждого, кто имеет отношение к строительству этих объектов, воспринимать слова президента на свой счет. Речь идет о главах муниципалитетов, министерствах образования и строительства", - пояснил губернатор.

"Вам с коллегами следует провести анализ и представить предложения по созданию в общеобразовательных учреждениях региона необходимой инфраструктуры для организации бесплатного горячего питания и системы снабжения. Совместно с министерством финансов Нижегородской области, главами администраций муниципальных районов и городских округов нужно определить потребность и источники финансирования. Жду от вас информации в максимально короткие сроки", - обратился губернатор к Андрею Гнеушеву.

Также Глеб Никитин поручил провести анализ использования существующей образовательной инфраструктуры и подготовить предложения по повышению её эффективности.

"С учётом демографического и других факторов необходимо определить потребность в дополнительных школьных местах. Затем направить в министерство просвещения РФ предложения по корректировке национального проекта "Образование". Прошу отнестись к этому вопросу максимально ответственно. Это возможность претендовать на дополнительное финансирование в рамках национального проекта", - сказал глава региона.

Еще одним направлением работы станет оценка практики использования социальных контрактов на территории области. В том числе рассмотрение фактического влияния данной практики на уровень бедности населения.

Как подчеркнул Глеб Никитин, важной темой послания стало развитие системы высшего образования.

"В ближайшее время проведем совещание с ректорами нижегородских вузов. Обсудим как расширение приема, так и улучшение учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. Необходимо определить точки приложения усилий, которые позволят нам совершить рывок в этом направлении", - отметил губернатор.

Напомним, 15 января 2020 года Глеб Никитин принял участие в оглашении президентом послания Федеральному Собранию РФ.