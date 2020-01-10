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Бизнес

Более 30 нижегородских предприятий планируется вовлечь в нацпроект "Производительность труда"

21 января 2020 10:33  [317] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 30 нижегородских промышленных предприятий планируется вовлечь в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2020 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В прошлом году наша область стала лидером по числу предприятий, вовлеченных в нацпроект. Сегодня 87 предприятий реализуют проекты бережливых технологий. На предприятиях, которые участвуют в нацпроекте, производительность труда выросла на 10-12%. Бережливые технологии помогают им расширять производство, увеличивать поставки продукции, прибыль, создавать рабочие места и повышать зарплату сотрудникам, то есть становиться более конкурентоспособными. Поэтому одна из важнейших задач на этот год – вовлечь более 30 предприятий в нацпроект", - сказал губернатор.

Он добавил, что до конца 2020 года предприятия-участники нацпроекта планируют создать примерно 1 тысячу новых рабочих мест в регионе.

Как отметили в региональном минпроме, в 2020 году будет продолжено обучение управляющего персонала предприятий-участников национального проекта по программам класса МBA "Лидеры производительности" и "Экспортный акселератор".

Так, в январе 2020 года запланировано обучение более 60 сотрудников предприятий-участников национального проекта принципам, методам и инструментам повышения производительности труда на "Фабрике процессов".

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

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