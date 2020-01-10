Спрос на лизинговые продукты НБД-Банка вырос на треть Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

В НБД-Банке оценили востребованность среди клиентов такого эффективного финансового инструмента как лизинг. В 2019 году в НБД-Банке было оформлено 122 лизинговых договора на сумму 564,4 млн рублей. В сравнении с 2018 годом рост составил более 30% , что подтверждает – лизинг НБД-Банка стал более популярен у предпринимателей, рассказали в пресс-службе банка.

В банке отметили, что лизинговые проекты являются альтернативой кредиту и особенно выгодны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. В НБД-Банке приобрести в лизинг можно автотранспорт, спецтехнику и оборудование, причем не только новые, но и ранее эксплуатируемые.

Предоставление НБД-Банком финансовых услуг лизинга напрямую, минуя посредников в лице лизинговых компаний, не только делает эту услугу более дешевой для предпринимателей, но и позволяет соединить преимущества лизингового финансирования и классическое кредитование. НБД-Банк имеет возможность профинансировать лизинговую сделку на 100%, предоставив кредит на авансовый платеж. Благодаря сотрудничеству НБД-Банка с автономной некоммерческой организацией "Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области", возможно снижение размера авансового платежа по договору лизинга до минимальных значений.

"НБД-Банк продолжает активно развивать лизинговые продукты, учитывая запросы своих клиентов. В 2019 году лизинговый портфель в НБД-Банке вырос более чем на треть. Это свидетельствует о росте популярности лизинга НБД-Банка среди предпринимателей. Мы отмечаем повышенный интерес у МСБ к услугам, связанным с лизингом оборудования, в том числе бывшего в эксплуатации. Мы предлагаем предпринимателям привлекательные условия заключения сделок, используя имеющиеся в наличии механизмы государственной поддержки, которые позволяют получать субсидии по лизинговым операциям и существенно повышают их эффективность. Также популярным у клиентов НБД-Банка остается приобретение в лизинг спецтехники и автотранспорта", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Он также подчеркнул, что к преимуществам лизинга в НБД-Банке можно отнести удобный график лизинговых платежей, предусматривающий особенности бизнеса лизингополучателя, предоставление лизинга на длительный срок – до пяти лет, отсутствие необходимости страхования приобретаемого оборудования, возможность полного досрочного выкупа предмета лизинга и приобретение имущества напрямую у зарубежных поставщиков.