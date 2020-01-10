Последние новости рубрики Бизнес
21 января 2020 15:03  [71] Автолавки в села: нижегородские предприниматели получат компенсации по конкурсу
21 января 2020 14:12  [92] Нижегородскому АПК выделят 240 млн рублей на компенсацию затрат при покупке элитных семян
21 января 2020 13:34  [117] Банк "Открытие", в рамках сотрудничества с Первым каналом, станет спонсором трансляций чемпионатов по фигурному катанию
21 января 2020 11:36  [206] Спрос на лизинговые продукты НБД-Банка вырос на треть
21 января 2020 10:33  [316] Более 30 нижегородских предприятий планируется вовлечь в нацпроект "Производительность труда"
20 января 2020 17:59  [520] Дзержинское производство наномодифицированных полимеров заключило соглашение с НОЦ
20 января 2020 15:08  [381] Банк "Открытие" выпустил памятные монеты с портретами футболистов "Спартака"
20 января 2020 11:30  [407] Слушания по планировке территории в районе Карповского рынка пройдут в Нижнем Новгороде
20 января 2020 09:35  [595] Директора организации из Нижегородской области оштрафовали за выплату зарплаты ниже МРОТ
17 января 2020 16:24  [363] Презентация инновационного научно-технологического центра прошла в регионе
Бизнес

Спрос на лизинговые продукты НБД-Банка вырос на треть

21 января 2020 11:36  [206] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

В НБД-Банке оценили востребованность среди клиентов такого эффективного финансового инструмента как лизинг. В 2019 году в НБД-Банке было оформлено 122 лизинговых договора на сумму 564,4 млн рублей. В сравнении с 2018 годом рост составил более 30% , что подтверждает – лизинг НБД-Банка стал более популярен у предпринимателей, рассказали в пресс-службе банка.

В банке отметили, что лизинговые проекты являются альтернативой кредиту и особенно выгодны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. В НБД-Банке приобрести в лизинг можно автотранспорт, спецтехнику и оборудование, причем не только новые, но и ранее эксплуатируемые.

Предоставление НБД-Банком финансовых услуг лизинга напрямую, минуя посредников в лице лизинговых компаний, не только делает эту услугу более дешевой для предпринимателей, но и позволяет соединить преимущества лизингового финансирования и классическое кредитование. НБД-Банк имеет возможность профинансировать лизинговую сделку на 100%, предоставив кредит на авансовый платеж. Благодаря сотрудничеству НБД-Банка с автономной некоммерческой организацией "Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области", возможно снижение размера авансового платежа по договору лизинга до минимальных значений.

"НБД-Банк продолжает активно развивать лизинговые продукты, учитывая запросы своих клиентов. В 2019 году лизинговый портфель в НБД-Банке вырос более чем на треть. Это свидетельствует о росте популярности лизинга НБД-Банка среди предпринимателей. Мы отмечаем повышенный интерес у МСБ к услугам, связанным с лизингом оборудования, в том числе бывшего в эксплуатации. Мы предлагаем предпринимателям привлекательные условия заключения сделок, используя имеющиеся в наличии механизмы государственной поддержки, которые позволяют получать субсидии по лизинговым операциям и существенно повышают их эффективность. Также популярным у клиентов НБД-Банка остается приобретение в лизинг спецтехники и автотранспорта", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Он также подчеркнул, что к преимуществам лизинга в НБД-Банке можно отнести удобный график лизинговых платежей, предусматривающий особенности бизнеса лизингополучателя, предоставление лизинга на длительный срок – до пяти лет, отсутствие необходимости страхования приобретаемого оборудования, возможность полного досрочного выкупа предмета лизинга и приобретение имущества напрямую у зарубежных поставщиков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph