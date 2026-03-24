Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика Экономика

Нижегородские малые и средние предприятия смогут принять участие в Дне поставщика по направлению «Образование», который состоится 1 апреля 2026 года. Потенциальным заказчиком выступит департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие проводит региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Нижегородские предприятия производят широкий ассортимент детских товаров – это игры и игрушки, школьные парты, игровые площадки, школьная форма, интерактивное сенсорное оборудование. Производственные возможности региона позволяют оснащать продукцией детские сады и школы. На профильном Дне поставщика компании смогут напрямую пообщаться с представителями организации-заказчика, задать вопросы о закупочных процедурах и обсудить возможные форматы сотрудничества», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Образовательные организации Нижнего Новгорода регулярно обновляют материально-техническую базу: закупают мебель для школьной столовой и гардероба, спортивное и интерактивное оборудование, электронные средства обучения, канцелярию, школьную и спортивную форму. Также актуальна продукция для оснащения детских садов: детские кровати, шкафы для одежды и игрушек, учебно-методические материалы, развивающие и спортивные детские площадки.

Для нижегородских организаций будут организованы бизнес-переговоры с заказчиком, питч-сессия, а также презентация продукции.

На Дне поставщика выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые расскажут о действующих в регионе инструментах государственной поддержки.

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр МСП, зарегистрированные на территории Нижегородской области.

Мероприятие состоится 1 апреля в 10.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, Технопарк Анкудиновка (зал Волга, 1 этаж). Чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес52»: https:// мойбизнес52.рф/events/den- postavshchika-departamenta- obrazovaniya-administratsii-g- nizhnego-novgoroda/ или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».