Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 марта 2026 17:36
Люлин: "Всех, кто хочет увидеть "Маленький Париж", приглашаем в Нижегородскую область"
24 марта 2026 17:33
Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика
24 марта 2026 15:36
В Нижегородской области стартовал новый просветительский проект, посвященный финансовой грамотности
24 марта 2026 13:25
Предельный размер переплаты по микрозаймам снизят в России с 1 апреля
24 марта 2026 11:19
Сбер профинансирует реконструкцию объекта культурного наследия Нижнего Новгорода
23 марта 2026 18:14
Эксклюзив
Таксисты просят не вводить единый цвет такси в Нижегородской области
23 марта 2026 17:38
Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит иск о банкротстве Аржанова
23 марта 2026 16:13
На 36% увеличится выработка у сетевой компании благодаря производительности труда
23 марта 2026 12:51
Эксклюзив
Нижегородская область выпустит облигации на 15 млрд рублей
23 марта 2026 10:52
Более 20 сервисов для профразвития молодежи предлагает Нижегородский кадровый центр
Экономика

Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика

24 марта 2026 17:33 Экономика
Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Нижегородские малые и средние предприятия смогут принять участие в Дне поставщика по направлению «Образование», который состоится 1 апреля 2026 года. Потенциальным заказчиком выступит департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие проводит региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

«Нижегородские предприятия производят широкий ассортимент детских товаров – это игры и игрушки, школьные парты, игровые площадки, школьная форма, интерактивное сенсорное оборудование. Производственные возможности региона позволяют оснащать продукцией детские сады и школы. На профильном Дне поставщика компании смогут напрямую пообщаться с представителями организации-заказчика, задать вопросы о закупочных процедурах и обсудить возможные форматы сотрудничества», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Образовательные организации Нижнего Новгорода регулярно обновляют материально-техническую базу: закупают мебель для школьной столовой и гардероба, спортивное и интерактивное оборудование, электронные средства обучения, канцелярию, школьную и спортивную форму. Также актуальна продукция для оснащения детских садов: детские кровати, шкафы для одежды и игрушек, учебно-методические материалы, развивающие и спортивные детские площадки.

Для нижегородских организаций будут организованы бизнес-переговоры с заказчиком, питч-сессия, а также презентация продукции.

На Дне поставщика выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые расскажут о действующих в регионе инструментах государственной поддержки.

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр МСП, зарегистрированные на территории Нижегородской области.

Мероприятие состоится 1 апреля в 10.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, Технопарк Анкудиновка (зал Волга, 1 этаж). Чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес52»: https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-departamenta-obrazovaniya-administratsii-g-nizhnego-novgoroda/ или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных