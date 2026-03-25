Иск нижегородской верфи к Schottel могут рассмотреть по нормам шведского права

Представители нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово" и немецкой компании Schottel пришли к соглашению о возможности рассмотрения спора о возврате €2 млн в рамках шведского права. Именно по этим нормам был заключен контракт, который в итоге не был исполнен, сообщает "Ъ-Приволжье".



Речь идет о предоплате за винторулевые колонки, которые так и не были поставлены. На верфи настаивают, что сумма должна быть возвращена в порядке реституции. В компании считают, что после введения антироссийских санкций в 2022 году поставщик не предпринял шагов ни для выполнения обязательств, ни для возврата средств, несмотря на возможность поставки продукции двойного назначения.



Со стороны Schottel срыв контракта объясняют форс-мажорными обстоятельствами. Юристы компании указывают, что ограничения на финансовые операции и поставки сделали исполнение соглашения невозможным.



В то же время прокуратура придерживается иной позиции. Там считают, что спор должен рассматриваться по российскому законодательству, а действия бывшего партнера верфи могут квалифицироваться как неосновательное обогащение.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд встал на сторону "Красного Сормова" в споре с нидерландской компанией Yanmar Europe B.V. Судостроительному предприятию удалось добиться взыскания €1,75 млн.