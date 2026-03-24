Люлин: "Всех, кто хочет увидеть "Маленький Париж", приглашаем в Нижегородскую область" Экономика

Депутаты комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма посетили предприятие «Шар-НН» в Семенове, познакомились с деятельностью компании и достижениями Нижегородской федерации воздухоплавательного спорта. Как отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, воздухоплавание для Нижегородской области – это перспективное направление развития туристической отрасли.

Нижегородская область исторически связана с воздухоплаванием. В 90-е годы здесь действовало крупнейшее в стране производство аэростатов, а сегодня регион уверенно лидирует по количеству проводимых мероприятий с участием воздушных полетов. Предприятие «Шар-НН» – один из лидеров воздухоплавательного спорта в России. За последние годы в регионе выросло число межрегиональных соревнований и фестивалей. В распоряжении федерации – более 15 тепловых аэростатов различных типов, 12 аккредитованных пилотов.

Вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России, президент Нижегородского отделения Федерации воздухоплавательного спорта России и владелец предприятия Георгий Зименко рассказал о достижениях и проблемах. Компания проводит от трёх до шести крупных мероприятий в год. Ни один другой регион не может похвастаться такой интенсивностью. Но для дальнейшего роста нужна стабильная инфраструктура. В Семенове у нас отличная локация – с высотой полёта до 1700 метров, с видом на «Маленький Париж». Хотелось бы иметь постоянную площадку около Нижнего Новгорода, чтобы достойно встречать гостей и туристов. К сожалению, город-миллионник расширяется, взлётные точки становятся дефицитом. Мы просим помощи в оформлении земли для базы на Борской стороне. Тогда мы сможем нарастить событийную программу и увеличить турпоток», – сообщил Георгий Зименко.

«Нижегородская область – регион с живописными волжскими просторами, историческими городами и развитой инфраструктурой, поэтому он идеально подходит для развития аэростатного туризма. У компании «Шар-НН» есть опыт, современная техника и профессиональная команда. Задача власти – помочь системно: с земельными участками для постоянных площадок, с включением в событийные календари, с мерами господдержки. Мы готовы сопровождать их на всех этапах реализации проектов», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков выразил уверенность, что совещание даст старт более системному подходу к развитию отрасли. «Мы познакомились с технической базой компании, обсудили перспективы. Важно, что у коллег есть не только красивые шары, но и серьёзная спортивная составляющая: Федерация воздухоплавательного спорта работает на высоком уровне, пилоты участвуют в соревнованиях, устанавливают рекорды. Мы договорились выработать совместный план действий. Будем помогать с участием в широком круге событийных мероприятий, реализацией инвестиционного проекта и получением мер поддержки. Но главное сейчас – определить оптимальные площадки для базирования с учётом розы ветров и безопасности полётов, а затем уже решать вопрос оформления земли».

«Масштабы работы «Шар-НН» поражают, их знают не только в России, но и за рубежом. Для Семёнова это огромный плюс: растёт туристическая привлекательность, развивается востребованный туристический продукт. Проблемы у предпринимателей есть, но они решаемы. Конечно, вопрос со взлётными площадками самый острый. Будем помогать в меру возможностей. Нельзя оставить таких инициативных людей без поддержки. Уверен, у них все получится», – добавил депутат Законодательного Собрания Алексей Степанов.

Глава городского округа Семёновский Дмитрий Полуэктов подтвердил, что воздухоплавание уже стало частью туристического имиджа территории: «Мы делаем ставку на развитие туризма, и воздухоплавательные мероприятия привлекают дополнительный поток гостей. В прошлом году наш округ посетили 149 тысяч человек. Это гости фестивалей, спортивных соревнований и просто отдыхающие. Полёты на воздушном шаре – изюминка, которая выделяет Семёнов среди других малых городов. Уверен, этот опыт можно тиражировать, и мы готовы дальше развивать это направление».

Председатель нижегородского отделения «Деловой России» Павел Солодкий отметил высокий потенциал проекта. «Предприятие «Шар-НН» – настоящий якорь туристической отрасли. Оно объединяет спорт, праздник и бизнес. Наша задача – помочь предпринимателям быть услышанными органами власти, а также способствовать созданию условий для роста. Нижегородская область может претендовать на статус всероссийского центра воздухоплавания – у нас для этого есть природа, люди и традиции. Пока мы используем этот потенциал не в полную силу, но совместная работа законодателей, правительства и бизнеса позволит сделать рывок», – выразил уверенность Павел Солодкий.

По итогам совещания принято решение проработать вопросы выделения земельного участка под постоянную базу воздухоплавателей, а также включения мероприятий с участием аэростатов в календарь событийного туризма малых городов Нижегородской области. Так, планируется провести консультации с Арзамасом и Городцом, чтобы расширить географию полётов. Полеты на аэростатах могут стать частью событийной программы Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который этим летом пройдет в регионе.