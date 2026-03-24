  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Экономика

Люлин: "Всех, кто хочет увидеть "Маленький Париж", приглашаем в Нижегородскую область"

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма посетили предприятие «Шар-НН» в Семенове, познакомились с деятельностью компании и достижениями Нижегородской федерации воздухоплавательного спорта. Как отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, воздухоплавание для Нижегородской области – это перспективное направление развития туристической отрасли.

Нижегородская область исторически связана с воздухоплаванием. В 90-е годы здесь действовало крупнейшее в стране производство аэростатов, а сегодня регион уверенно лидирует по количеству проводимых мероприятий с участием воздушных полетов. Предприятие «Шар-НН» – один из лидеров воздухоплавательного спорта в России. За последние годы в регионе выросло число межрегиональных соревнований и фестивалей. В распоряжении федерации – более 15 тепловых аэростатов различных типов, 12 аккредитованных пилотов.

Вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России, президент Нижегородского отделения Федерации воздухоплавательного спорта России и владелец предприятия Георгий Зименко рассказал о достижениях и проблемах. Компания проводит от трёх до шести крупных мероприятий в год. Ни один другой регион не может похвастаться такой интенсивностью. Но для дальнейшего роста нужна стабильная инфраструктура. В Семенове у нас отличная локация – с высотой полёта до 1700 метров, с видом на «Маленький Париж». Хотелось бы иметь постоянную площадку около Нижнего Новгорода, чтобы достойно встречать гостей и туристов. К сожалению, город-миллионник расширяется, взлётные точки становятся дефицитом. Мы просим помощи в оформлении земли для базы на Борской стороне. Тогда мы сможем нарастить событийную программу и увеличить турпоток», – сообщил Георгий Зименко.

«Нижегородская область – регион с живописными волжскими просторами, историческими городами и развитой инфраструктурой, поэтому он идеально подходит для развития аэростатного туризма. У компании «Шар-НН» есть опыт, современная техника и профессиональная команда. Задача власти – помочь системно: с земельными участками для постоянных площадок, с включением в событийные календари, с мерами господдержки. Мы готовы сопровождать их на всех этапах реализации проектов», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков выразил уверенность, что совещание даст старт более системному подходу к развитию отрасли. «Мы познакомились с технической базой компании, обсудили перспективы. Важно, что у коллег есть не только красивые шары, но и серьёзная спортивная составляющая: Федерация воздухоплавательного спорта работает на высоком уровне, пилоты участвуют в соревнованиях, устанавливают рекорды. Мы договорились выработать совместный план действий. Будем помогать с участием в широком круге событийных мероприятий, реализацией инвестиционного проекта и получением мер поддержки. Но главное сейчас – определить оптимальные площадки для базирования с учётом розы ветров и безопасности полётов, а затем уже решать вопрос оформления земли».

«Масштабы работы «Шар-НН» поражают, их знают не только в России, но и за рубежом. Для Семёнова это огромный плюс: растёт туристическая привлекательность, развивается востребованный туристический продукт. Проблемы у предпринимателей есть, но они решаемы. Конечно, вопрос со взлётными площадками самый острый. Будем помогать в меру возможностей. Нельзя оставить таких инициативных людей без поддержки. Уверен, у них все получится», – добавил депутат Законодательного Собрания Алексей Степанов.

Глава городского округа Семёновский Дмитрий Полуэктов подтвердил, что воздухоплавание уже стало частью туристического имиджа территории: «Мы делаем ставку на развитие туризма, и воздухоплавательные мероприятия привлекают дополнительный поток гостей. В прошлом году наш округ посетили 149 тысяч человек. Это гости фестивалей, спортивных соревнований и просто отдыхающие. Полёты на воздушном шаре – изюминка, которая выделяет Семёнов среди других малых городов. Уверен, этот опыт можно тиражировать, и мы готовы дальше развивать это направление».

Председатель нижегородского отделения «Деловой России» Павел Солодкий отметил высокий потенциал проекта. «Предприятие «Шар-НН» – настоящий якорь туристической отрасли. Оно объединяет спорт, праздник и бизнес. Наша задача – помочь предпринимателям быть услышанными органами власти, а также способствовать созданию условий для роста. Нижегородская область может претендовать на статус всероссийского центра воздухоплавания – у нас для этого есть природа, люди и традиции. Пока мы используем этот потенциал не в полную силу, но совместная работа законодателей, правительства и бизнеса позволит сделать рывок», – выразил уверенность Павел Солодкий.

По итогам совещания принято решение проработать вопросы выделения земельного участка под постоянную базу воздухоплавателей, а также включения мероприятий с участием аэростатов в календарь событийного туризма малых городов Нижегородской области. Так, планируется провести консультации с Арзамасом и Городцом, чтобы расширить географию полётов. Полеты на аэростатах могут стать частью событийной программы Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который этим летом пройдет в регионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных