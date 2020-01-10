"ЕЦМЗ акционируют, в совет директоров войдут родители школьников", - Владимир Панов Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский "Единый центр муниципального заказа" станет акционерным обществом, а в состав совета директоров войдут родители школьников. Такую информацию озвучил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По его мнению, находясь в совете директоров, родители смогут контролировать работу организатора школьного питания, находясь в составе совета директоров.

Владимир Панов поставил задачу перед руководителем ЕЦМЗ Александром Банцекиным на основании пожеланий родителей сформировать перечень продукции для буфета, "которая будет не только вкусной, но и полезной".

В пресс-службе сообщили также, что ЕЦМЗ открыл новый цех по производству полуфабрикатов.

Как пояснил генеральный директор ЕЦМЗ Александр Банцекин, раньше в городские школы отправляли мясо, из которого делали полуфабрикаты на месте, и проконтролировать качество конечного продукта было сложно. Теперь в учебные заведения привозят уже сформированные полуфабрикаты. В день их производят около 4,5 тысяч единиц.

"Фарш на 85% состоит из мяса, остальное – это лук и панировочные сухари", - приводит пресс-служба слова руководителя ЕЦМЗ.