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22 января 2020 17:41  [143] "Треть всего вооружения страны в годы Великой Отечественной войны дал Горький", - Роман Стронгин
Общество

"Треть всего вооружения страны в годы Великой Отечественной войны дал Горький", - Роман Стронгин

22 января 2020 17:41  [143] Общество

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин прокомментировал возможность присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой славы".

"Наш город, как никакой другой, достоин получить это почетное звание, так как в годы Великой Отечественной войны на его заводах производилось до трети всего вооружения, поставляемого на фронт", - сказал Роман Стронгин.

"Победу ковала вся страна, это была долгая, страшная война. А война – это не только вооруженная борьба, но и снабжение войск. Без снарядов пушки бесполезны, без топлива танки не поедут. И вот это снабжение наша страна выполняла в тяжелейших условиях, сделав больше танков, артиллерии и самолетов, чем Германия. И треть всего этого вооружения дал один город, наш Горький. Это было тяжело, ведь приходилось повышать производительность труда без дополнительных рабочих сил. Нужно было совершенствовать оружие, ведь враг тоже постоянно этим занимался", - добавил он.

"Наш авиазавод начал с истребителей И-16, которые воевали еще в Испании, и перешел на ЯКи, на ЛА и другие самолеты, которые могли соревноваться с Мессершмиттами. А созданию новых самолетов помогали высшие учебные заведения. Доцент Коршунов со своей группой помог сделать флюс, который был необходим для сварки при строительстве самолетов и которого в стране сильно не хватало. Ученые из политехнического института вместе с "Красным Сормово" начали делать танки", - отметил Стронгин.

"И вот эти героизм и находчивость людей, которые обеспечивали армию оружием, являются нашим достоянием. Это призыв для новых поколений быть достойными предков, память нужна не ушедшим, а тем, кто живет сейчас", - подытожил председатель Общественной палаты.

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