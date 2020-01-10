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Общество

Общегородское родительское собрание пройдет в Нижнем Новгороде 25 января

23 января 2020 11:29  [121] Общество

Традиционное собрание для родителей будущих первоклашек проведет директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова 25 января 2020 года. Начало в 11:00, в актовом зале гимназии №2 (ул. Мануфактурная, 16А).

На встрече директор департамента познакомит родителей с порядком приема в образовательные организации Нижнего Новгорода в 2020 году, подробно расскажет о том, какие документы требуется предоставлять родителям, способах подачи заявлений, а также даст советы по подготовке детей школе.

Кроме того, 23 января в 18:30 министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин проведет родительское собрание-пресс-конференцию по вопросам государственной итоговой аттестации в школе № 118 (ул. Народная, 35).

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