Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта

Фото: Александр Воложанин

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения. Они утверждены постановлением правительства в ноябре 2025 года и распространяются на гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. При этом гостевые дома, расположенные в индивидуальных жилых домах, в перечень не включены: их деятельность регулируется Федеральным законом "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов".

Одно из ключевых изменений касается бронирования. Теперь гостиницы обязаны ждать гостя в течение суток — с момента запланированного заезда до расчетного часа следующего дня. В этот период отменить бронь в одностороннем порядке отель не сможет. Ранее действовала практика негарантированного бронирования, когда бронь могла быть аннулирована, если клиент не заехал к определенному часу.

Четко прописаны и правила отмены бронирования со стороны туриста. Если клиент отказывается от размещения до дня заезда, ему обязаны вернуть оплату полностью. В случае позднего уведомления, опоздания или незаезда гостиница вправе удержать плату за номер, но не более чем за одни сутки.

Документ также закрепляет расширенный перечень способов заселения. С 1 марта 2026 года разместиться в гостинице можно будет не только по паспорту или загранпаспорту, но и по временному удостоверению личности, водительскому удостоверению, а также с использованием идентификации через биометрию, многофункциональные сервисы обмена информацией и мобильное приложение "Госуслуги" (Положения, связанные с использованием портала госуслуг, вступят в силу с 1 апреля 2026 года).

Изменения затронули и список бесплатных услуг. Гостиницы по‑прежнему обязаны вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию в номер и будить постояльцев по запросу. Однако требование обеспечивать клиентов кипятком исключено. Вместо этого в перечень обязательных бесплатных услуг включено пользование тонометром.

Новые правила закрепляют и дополнительные требования к прозрачности работы отелей. Информация об услугах должна содержать, в том числе, данные о площади номера, условиях и сроках отмены бронирования и возврата предоплаты. Эти же условия обязательно включаются в договор с потребителем.

Кроме того, предоставлять услуги размещения смогут только объекты, включенные в специальный реестр классифицированных средств размещения. Забронировать проживание в местах, не состоящих в реестре, через агрегаторы будет невозможно. Правительство рассчитывает, что это повысит прозрачность рынка и уровень защиты прав туристов.

