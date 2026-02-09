Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 11:21Утечка на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых локализована
09 февраля 2026 11:08Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта
09 февраля 2026 10:44Движение на Ванеева ограничат из-за ремонта теплосети после прорыва
09 февраля 2026 10:03Нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом 9 февраля
08 февраля 2026 17:08Нижегородцам рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу
08 февраля 2026 16:29Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей
08 февраля 2026 15:50Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок
08 февраля 2026 15:13Более полумиллиарда рублей выделено на строительство водопровода в Новом Доскине
08 февраля 2026 13:41Нижегородский трихолог предупредила, как избежать грибка после примерки шапки
08 февраля 2026 12:31Нижегородцев предупредили о приближении волны гриппа B
Общество

Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта

09 февраля 2026 11:08 Общество
Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта

Фото: Александр Воложанин

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения. Они утверждены постановлением правительства в ноябре 2025 года и распространяются на гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. При этом гостевые дома, расположенные в индивидуальных жилых домах, в перечень не включены: их деятельность регулируется Федеральным законом "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов".

Одно из ключевых изменений касается бронирования. Теперь гостиницы обязаны ждать гостя в течение суток — с момента запланированного заезда до расчетного часа следующего дня. В этот период отменить бронь в одностороннем порядке отель не сможет. Ранее действовала практика негарантированного бронирования, когда бронь могла быть аннулирована, если клиент не заехал к определенному часу.

Четко прописаны и правила отмены бронирования со стороны туриста. Если клиент отказывается от размещения до дня заезда, ему обязаны вернуть оплату полностью. В случае позднего уведомления, опоздания или незаезда гостиница вправе удержать плату за номер, но не более чем за одни сутки.

Документ также закрепляет расширенный перечень способов заселения. С 1 марта 2026 года разместиться в гостинице можно будет не только по паспорту или загранпаспорту, но и по временному удостоверению личности, водительскому удостоверению, а также с использованием идентификации через биометрию, многофункциональные сервисы обмена информацией и мобильное приложение "Госуслуги" (Положения, связанные с использованием портала госуслуг, вступят в силу с 1 апреля 2026 года).

Изменения затронули и список бесплатных услуг. Гостиницы по‑прежнему обязаны вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию в номер и будить постояльцев по запросу. Однако требование обеспечивать клиентов кипятком исключено. Вместо этого в перечень обязательных бесплатных услуг включено пользование тонометром.

Новые правила закрепляют и дополнительные требования к прозрачности работы отелей. Информация об услугах должна содержать, в том числе, данные о площади номера, условиях и сроках отмены бронирования и возврата предоплаты. Эти же условия обязательно включаются в договор с потребителем.

Кроме того, предоставлять услуги размещения смогут только объекты, включенные в специальный реестр классифицированных средств размещения. Забронировать проживание в местах, не состоящих в реестре, через агрегаторы будет невозможно. Правительство рассчитывает, что это повысит прозрачность рынка и уровень защиты прав туристов.

Ранее губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке отелей в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Туризм
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2026 15:35Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области
05 февраля 2026 11:13Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе "Погнали!"
28 января 2026 06:13Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по устойчивости развития туризма
14 июля 2025 13:46Нижегородская область получит 186,5 млн рублей на строительство модульных отелей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных