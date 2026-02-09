Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Движение на Ванеева ограничат из-за ремонта теплосети после прорыва

09 февраля 2026 10:44 Общество
Теплосеть обследуют после локализации утечки на улице Ванеева

Теплосеть обследуют после локализации утечки на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Затем будет проведен необходимый ремонт, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Объединенный коммунальный оператор". 

Напомним, что утром 9 февраля прорвало трубу с горячей водой рядом с домом №11/41 по улице Ванеева. Перекресток Ванеева - Невзоровых заволокло паром, видимость нулевая.

На месте работают ремонтные бригады. После локализации утечки будет выполнено обследование участка и необходимый ремонт.

"На время проведения работ движение на участке будет частично ограничено. Также будет произведена уборка проезжей части", - заверили в ресурсоснабжающей организации. 

