Движение на Ванеева ограничат из-за ремонта теплосети после прорыва

Теплосеть обследуют после локализации утечки на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Затем будет проведен необходимый ремонт, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Объединенный коммунальный оператор".
Напомним, что утром 9 февраля прорвало трубу с горячей водой рядом с домом №11/41 по улице Ванеева. Перекресток Ванеева - Невзоровых заволокло паром, видимость нулевая.
На месте работают ремонтные бригады. После локализации утечки будет выполнено обследование участка и необходимый ремонт.
"На время проведения работ движение на участке будет частично ограничено. Также будет произведена уборка проезжей части", - заверили в ресурсоснабжающей организации.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+