Движение на Ванеева ограничат из-за ремонта теплосети после прорыва Общество

Теплосеть обследуют после локализации утечки на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Затем будет проведен необходимый ремонт, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Объединенный коммунальный оператор".

Напомним, что утром 9 февраля прорвало трубу с горячей водой рядом с домом №11/41 по улице Ванеева. Перекресток Ванеева - Невзоровых заволокло паром, видимость нулевая.

На месте работают ремонтные бригады. После локализации утечки будет выполнено обследование участка и необходимый ремонт.

"На время проведения работ движение на участке будет частично ограничено. Также будет произведена уборка проезжей части", - заверили в ресурсоснабжающей организации.