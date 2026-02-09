Нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом 9 февраля

В Нижнем Новгороде снова возникли проблемы с мобильным интернетом. О перебоях 9 февраля сообщили читатели НИА "Нижний Новгород".
По словам горожан, сложности с доступом в сеть начали фиксироваться еще ночью.
Сбои наиболее заметны в верхней части города, однако и в нижней связь местами отсутствует.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нижегородском аэропорту этой ночью не вводились.
Ранее губернатор Глеб Никитин уже высказывался по поводу отключения интернета. Он призвал жителей сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, подчеркнув, что меры принимаются в целях обеспечения безопасности от БПЛА.
Минцифры РФ регулярно обновляет "белый список" ресурсов, которые остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета. В него также добавлены несколько нижегородских сервисов.
Более того, в регионе работает более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi.
