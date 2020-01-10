Последние новости рубрики Политика
23 января 2020 12:40  [62] Светлана Помпаева не планирует покидать пост главы нижегородского КУГИ
23 января 2020 12:23  [71] "Допускать чрезвычайные ситуации на коммунальных сетях нельзя", - Николай Сатаев
23 января 2020 12:18  [87] "Такие ситуации, как режим ЧС из-за коммунальной аварии в городе-миллионнике, недопустимы", – Евгений Сабашников
22 января 2020 19:47  [1024] Нюту Федермессер назначат советником Глеба Никитина
22 января 2020 09:17  [773] Сформировано новое правительство России
21 января 2020 15:12  [1076] "Присвоение Нижнему Новгороду статуса "Город трудовой доблести" стало бы восстановлением исторической справедливости", - Дмитрий Барыкин
21 января 2020 12:41  [643] "Даже после войны город продолжал сохранять свой статус крупнейшего оборонного центра страны", - Евгений Семёнов
21 января 2020 11:27  [598] "Один наш завод поставил во время Великой Отечественной войны 13 тысяч танков Т-34", - Николай Жарков
21 января 2020 10:03  [638] Андрей Бетин: "У нас, как у нижегородцев, есть здоровые амбиции быть лидерами в стране"
21 января 2020 09:55  [748] Глеб Никитин поручил нижегородскому правительству сконцентрироваться на социальной части послания президента
Политика

Светлана Помпаева не планирует покидать пост главы нижегородского КУГИ

23 января 2020 12:40  [62] Политика
Светлана Помпаева

Светлана Помпаева

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Светлана Помпаева не планирует покидать пост председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) Нижнего Новгорода. Об этом она лично сообщила НИА "Нижний Новгород".

Она пояснила, что "новость о своем уходе не комментировала". В дальнейшем она продолжит работу в КУГИ.

Ранее сообщалось, что Светлана Помпаева покинет пост председателя КУГИ в связи с переходом на новую работу.

Напомним, Светлана Помпаева возглавила нижегородский КУГИ в 2018 году, сменивна этом посту Валентину Никулину. Ранее она занимала должность заместителя руководителя территориального управления Росимущества Московской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph