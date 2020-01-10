Светлана Помпаева не планирует покидать пост главы нижегородского КУГИ Политика

Светлана Помпаева Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Светлана Помпаева не планирует покидать пост председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) Нижнего Новгорода. Об этом она лично сообщила НИА "Нижний Новгород".

Она пояснила, что "новость о своем уходе не комментировала". В дальнейшем она продолжит работу в КУГИ.

Ранее сообщалось, что Светлана Помпаева покинет пост председателя КУГИ в связи с переходом на новую работу.

Напомним, Светлана Помпаева возглавила нижегородский КУГИ в 2018 году, сменивна этом посту Валентину Никулину. Ранее она занимала должность заместителя руководителя территориального управления Росимущества Московской области.