Светлана Помпаева не планирует покидать пост главы нижегородского КУГИ

Светлана Помпаева
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Светлана Помпаева не планирует покидать пост председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) Нижнего Новгорода. Об этом она лично сообщила НИА "Нижний Новгород".
Она пояснила, что "новость о своем уходе не комментировала". В дальнейшем она продолжит работу в КУГИ.
Ранее сообщалось, что Светлана Помпаева покинет пост председателя КУГИ в связи с переходом на новую работу.
Напомним, Светлана Помпаева возглавила нижегородский КУГИ в 2018 году, сменивна этом посту Валентину Никулину. Ранее она занимала должность заместителя руководителя территориального управления Росимущества Московской области.
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