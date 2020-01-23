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Общество

"У нас есть все необходимое, чтобы достойно обеспечить безопасность жителей области", - Глеб Никитин

23 января 2020 18:32  [114] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание по подведению итогов деятельности системы предупреждения и ликвидации ЧС за 2019 год.

"Надеюсь, что мы сумеем достойно обеспечить безопасность жителей области. Для этого у нас есть всё необходимое, мы четко представляем, что мы еще не сделали и на чём нам необходимо сосредоточить усилия. Только в тесном взаимодействии друг с другом я вижу успех в решении стоящих перед нами задач", - сказал глава региона.

"Самая главная наша задача это обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, сохранение жизни и здоровья наших граждан. В сегодняшних условиях только эффективное взаимодействие, информирование друг друга и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации будет способствовать обеспечению безопасности жизни населения, минимизации ущерба, а значит, и повышению уровня жизни населения", - добавил Глеб Никитин.

В рамках совещания с докладом "Об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнении мероприятий гражданской обороны в 2019 году и задачах на 2020 год" выступил начальник областного управления МЧС Валерий Синьков.

"В 2019 году основные усилия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области были направлены на профилактику и предупреждение различных угроз в природно-техногенной сфере, а также оперативное реагирование и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и иных оперативных событий", - доложил Валерий Синьков.

"Всего за 2019 год на территории Нижегородской области произошло 9 чрезвычайных ситуаций, были спасены 159 человек", - пояснил он.

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в 2020 году должны стать: организация системной работы по реализации первичных мер пожарной безопасности, совершенствование форм и методов профилактической работы с населением по предупреждению пожаров и гибели на них людей в жилищном фонде, работа по решению проблемных вопросов противопожарного состояния объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей.

В ходе заседания Глеб Никитин вручил своему заместителю Дмитрию Краснову Орден Дружбы за достигнутые трудовые успехи, активную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Завершилось мероприятие торжественным награждением лучших специалистов территориальной подсистемы РСЧС.

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