Нижегородцам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение

Фото: freepik.com

Официально работающие нижегородцы могут вернуть часть денег, потраченных на образование. Порядок получения налогового вычета разъяснили в телеграм-канале "Объясняем.рф".

Согласно сообщению, оформить вычет можно как за собственное обучение, так и за обучение членов семьи. В их числе — супруг или супруга (при оплате с 1 января 2024 года), дети до 24 лет, в том числе приёмные и подопечные, а также братья и сестры младше 24 лет.

Если оплачено свое образование, то форма обучения может быть любой. Для родственников вычет положен только при очной форме.

Под возврат подпадают расходы на детский сад, школу, колледж, вуз, курсы повышения квалификации и дополнительное образование, включая кружки и секции для детей. Обязательное условие — наличие лицензии у учебного заведения.

Максимальные суммы, с которых рассчитывается вычет, составляют:

— 50 тысяч рублей за обучение детей и 120 тысяч за свое — за 2023 год;

— 110 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно — за 2024 и 2025 годы.

Размер возврата — 13% от указанных сумм. За 2025 год он может составить от 13 до 22% в зависимости от ставки НДФЛ. Таким образом, например, за свое обучение можно вернуть до 33 тысяч рублей, а за ребёнка — до 24 200.

Для оформления вычета за 2024 и 2025 годы потребуется только справка об оплате, которую выдают в учебном заведении. За 2023 год — договор, платёжные документы и копия лицензии. В случае оплаты за родственников также потребуются документы, подтверждающие родство и очную форму обучения.

Подать заявление на вычет можно в личном кабинете налогоплательщика, в отделении ФНС или через работодателя.

