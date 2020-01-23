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Культура и отдых

Владимир Панов поздравил нижегородские вузы с Днем студента

25 января 2020 09:30  [279] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов поздравил нижегородские вузы с российским Днем студента, праздник отмечается ежегодно 25 января.

"Татьянин день в России начали отмечать почти триста лет назад. Время оказалось не властно над этим праздником. Сегодня студенты отмечают его с не меньшим энтузиазмом!

Во все времена этот праздник был неотделим от веселого студенческого кутежа, однако, друзья, даже в Татьянин день стоит подумать о будущем! Мне хотелось бы пожелать всем студентам направить свой молодой задор на дела созидания, а кипучую энергию – в творческое русло!

Каждый раз, когда грызть гранит науки становится тяжело, вспоминайте слова из царского указа от 25 января 1755 года об учреждении первого в России университета: "Всякое добро происходит от просвещенного разума". Не теряйте головы! Будьте последовательны! И тогда к вам придет успех!

От вашего труда, от стремления к профессиональному росту зависят завтрашние достижения Нижнего Новгорода, области и всей страны! Поэтому, прилагайте усилия: учитесь, мечтайте, творите!

От всей души желаю вам добиться всех поставленных целей и реализовать себя! Пусть тяга к знаниям, верные товарищи и единомышленники помогают вам достичь блестящих результатов! Верьте в себя, в свои знания и силы, и тогда всё обязательно получится!" – пожелал Владимир Панов.

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