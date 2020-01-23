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Культура и отдых

Нижегородцам предложили принять участие в конференции "Профессии будущего"

24 января 2020 14:35  [46] Культура и отдых

Фото: с сайта conf.liderlandia.ru

Нижегородцам предложили принять участие в конференции "Профессии будущего". Спикеры мероприятия расскажут о том, как сделать детей счастливыми и богатыми. Сама конференция пройдет 25 января 2020 года, начало в 11:00 в "Точке кипения" ННГУ им. Лобачевского (ул.Ульянова, 10б).

Основная цель конференции - показать профессии будущего и необходимые навыки для их освоения.

В рамках конференции пройдет бесплатное тестирование и консультации для школьников младшего и среднего звена по профориентации, которое поможет ребятам определиться с развитием личных качеств, акцентах при изучении школьных предметов, погружением в научную деятельность и развитием soft skills, развивающих личность и повышающих ее ценность.

На конференции запланировано также азотное шоу, выступление светового танцевального шоу, виртуальная реальность. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. При регистрации на конференцию по ссылке - в подарок онлайн-курс "5 навыков будущего для моего ребенка".

Организатор конференции: школа навыков будущего "Лидерландия".

Для детей с 7 до 12 лет.

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