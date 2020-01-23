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Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов за уборку улиц

24 января 2020 20:35  [37] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов за уборку улиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

"Несмотря на "температурные качели" люди не должны испытывать неудобство во время ходьбы по дорогам и тротуарам. Уборке в эти выходные требуется уделить особое внимание. Если эта работа где-то не налажена должным образом, то главы обязаны контролировать ее в ручном режиме", - сказал Глеб Никитин. 

"Хочу еще раз напомнить о личной ответственности глав муниципалитетов. О ваше работе люди судят не по отчетам, а по тому, что видят на улицах городов и поселках. Прислушивайтесь к жителям и оперативно реагируйте на поступающие сигналы", - добавил глава региона.

Глава региона также отметил, что выходные дни не должны служить оправданием для менее интенсивной работы коммунальных служб.

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