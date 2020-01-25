Время работы уличного освещения увеличится почти на час в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Время работы уличного освещения увеличится на 45 минут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил первый заместитель директора МП "Инженерные сети" Михаил Кузнецов на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи 28 января 2020 года.

По его словам, это дополнительные 274 часа в год. Таким образом потребление электроэнергии вырастет на 7%. Сейчас на новый график переведены уже больше 250 городских шкафов управления. В январе будет перенастроено 350 шкафов, 367- в феврале, еще 220 – в марте.

Как пояснил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, если раньше фонари этой зимой включали в 16:54, то по новому графику их будут зажигать в 16:30. С утра свет будут отключать позже.

При этом время включения/отключения освещения в Нижнем Новгороде будет корректироваться каждые пять суток, в соответствии с погодными условиями и временем восхода и захода солнца.