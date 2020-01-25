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Происшествия

Три большегруза столкнулись в Кстовском районе

29 января 2020 11:27  [107] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Три большегруза столкнулись в Кстовском районе. По информации ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла 29 января 2020 года около 3:20 на 10 километре трассы М7 в обход города Кстово.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo столкнулся с грузовыми автомобилями DAF и Scania. В салоне Volvo и Scania произошло возгорание.

В результате, предполагаемый виновник ДТП 59-летний мужчина погиб. Водитель Scania, 29-летний мужчина, обратился за медицинской помощью.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

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