Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо"

Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо" утром 29 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

"У входа толпились люди, приехали пожарные", – рассказала нашему изданию Анна К.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС нам сказали, что ситуация под контролем.

"На месте одно пожарное отделение, возгорания нет", — заявил представитель ведомства.