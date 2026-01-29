Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо" утром 29 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.
"У входа толпились люди, приехали пожарные", – рассказала нашему изданию Анна К.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС нам сказали, что ситуация под контролем.
"На месте одно пожарное отделение, возгорания нет", — заявил представитель ведомства.
