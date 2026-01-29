В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Происшествия

Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо"

29 января 2026 09:17
Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ Небо

Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо" утром 29 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

"У входа толпились люди, приехали пожарные", – рассказала нашему изданию Анна К.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС нам сказали, что ситуация под контролем.

"На месте одно пожарное отделение, возгорания нет", — заявил представитель ведомства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

МЧС Торговый центр
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
