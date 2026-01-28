Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Нижегородец протащил привязанную к авто собаку 400 метров: его задержали

28 января 2026 13:05
Нижегородец протащил привязанную к авто собаку 400 метров: его задержали

Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели на 62-летнего жителя Большеболдинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 

В конце января полицейские задержали жителя села Сергеевка по подозрению в издевательствах над собакой. Желая избавиться от питомца, он привязал его к своей "Ладе" и протащил под машиной почти 400 метров на скорости 60 км/час. Затем оставил собаку в кустах и скрылся. 

Несчастное животное впоследствии нашли неравнодушные граждане. Они доставили его в ветклинику. 

Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Он во всем признался. На него завели дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Фигуранту может грозить 3 лет лишения свободы. 

Ранее выяснилось, что нижегородский живодер в шинели по-прежнему находится в психбольнице. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Полиция Собаки
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 18:00Новые меры поддержки для приютов животных заработали в Нижнем Новгороде
20 января 2026 11:34Нижегородские депутаты поддержали изъятие животных в случае опасности
29 декабря 2025 14:25Пять служебных овчарок в отставке ищут новых хозяев в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных