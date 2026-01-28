Нижегородец протащил привязанную к авто собаку 400 метров: его задержали

Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели на 62-летнего жителя Большеболдинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце января полицейские задержали жителя села Сергеевка по подозрению в издевательствах над собакой. Желая избавиться от питомца, он привязал его к своей "Ладе" и протащил под машиной почти 400 метров на скорости 60 км/час. Затем оставил собаку в кустах и скрылся.

Несчастное животное впоследствии нашли неравнодушные граждане. Они доставили его в ветклинику.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Он во всем признался. На него завели дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Фигуранту может грозить 3 лет лишения свободы.

Ранее выяснилось, что нижегородский живодер в шинели по-прежнему находится в психбольнице.