Одного из пострадавших в ЧП в Сыктывкаре доставили в Нижний Новгород

Медики Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) оказывают помощь 22-летнему пациенту из Сыктывкара, пострадавшему при пожаре во время учебного занятия. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но относительно стабильное. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин.

Пострадавший был доставлен в ожоговый центр института травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ 21 января 2026 года санитарной авиацией. До этого пациент находился в медучреждении Сыктывкара. Там, как отметили в вузе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко ежедневно проводились телемедицинские консилиумы для выбора оптимальной тактики лечения.

"Пациент находится в состоянии медикаментозного сна. Проводятся перевязки, а также выполнено оперативное вмешательство", - сообщил Карякин.

Напомним, инцидент произошел 15 января во время учебного занятия, когда преподаватель активировал учебно-имитационную гранату. Это привело к возгоранию, в результате которого пострадали более 30 человек. Две пострадавшие позднее скончались в больнице: одна — 19 января, вторая — 24 января.

Ранее сообщалось, что нижегородский реаниматолог спас подавившуюся мясом москвичку.

