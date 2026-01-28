Депутата Евгения Монахова задержали в Нижегородской области Происшествия

Фото: сайт гордумы Дзержинска

Задержан депутат дзержинской думы Евгений Монахов. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил источник в правоохранительных органах.

Причины и подробности задержания пока не раскрываются. Однако, по данным нашего источника, это произошло в общественной приемной "ЕР".

Отметим, что в мае 2025 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был задержан депутат думы Дзержинска Михаил Богоявленский. А в июне арестовали Михаила Халугу, который курировал одну из избирательных кампаниий в дзержинскую думу. Изначально его подозревали в получении коммерческого подкупа, но позднее обвинение переквалифицировали — теперь он проходит как посредник в передаче взятки.