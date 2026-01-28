Депутата Евгения Монахова задержали в Нижегородской области

Фото:
Задержан депутат дзержинской думы Евгений Монахов. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил источник в правоохранительных органах.
Причины и подробности задержания пока не раскрываются. Однако, по данным нашего источника, это произошло в общественной приемной "ЕР".
Отметим, что в мае 2025 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был задержан депутат думы Дзержинска Михаил Богоявленский. А в июне арестовали Михаила Халугу, который курировал одну из избирательных кампаниий в дзержинскую думу. Изначально его подозревали в получении коммерческого подкупа, но позднее обвинение переквалифицировали — теперь он проходит как посредник в передаче взятки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+