Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 января 2026 15:42Супругам в Балахне назначили тюремные сроки за наркоторговлю
28 января 2026 13:47Депутата Евгения Монахова задержали в Нижегородской области
28 января 2026 12:23Дерево насмерть придавило рабочего в Навашинском районе: возбуждено дело
28 января 2026 11:47Водитель грузовика погиб в ДТП около Лыскова
28 января 2026 11:32Дело Ильи Халтурина снова начали рассматривать в суде
28 января 2026 09:30Уроженца Нижнего Новгорода внесли в список экстремистов и террористов
28 января 2026 07:00Экс-депутат Караганский получил условку и штраф в 1,1 млн рублей
27 января 2026 19:41Серийного вымогателя поймали на Бору
27 января 2026 18:02Свыше 4000 наркопреступлений совершено в Нижегородской области за 2025 год
27 января 2026 17:50Водителей предупредили о многокилометровой пробке на М-7 под Володарском
Происшествия

Супругам в Балахне назначили тюремные сроки за наркоторговлю

28 января 2026 15:42 Происшествия
Супругам в Балахне назначили тюремные сроки за наркоторговлю

Следователем Балахнинского межрайонного отдела Следственного комитета России по Нижегородской области собраны доказательства, ставшие основанием для вынесения приговора в отношении семейной пары из Кировской области.

Супруги признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой, в значительном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков с использованием телекоммуникационных сетей, включая интернет, совершенное организованной группой, в особо крупном размере — три эпизода). Мужчину также признали виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в период с января 2022 по декабрь 2024 года муж и жена, действуя совместно с другими лицами, организовали поставку и последующий сбыт наркотических средств. Они приобретали наркотики в больших количествах, привозили их в Киров и Балахну, где хранили, фасовали и размещали в тайники-закладки, продавая через интернет-магазин.

Кроме того, в декабре 2024 года мужчина попытался избежать административной ответственности за жену, которая отказалась пройти медицинское освидетельствование. Находясь в патрульном автомобиле, он пытался передать инспектору ГИБДД более 186 тысяч рублей в качестве взятки. Полицейский отказался от денег и пресёк противоправные действия.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а жене — 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что менеджера по туризму задержали с килограммом наркотиков в лесу неподалеку от Нижнего Новгорода. А в областном центре на улице Жукова схватили 46-летнего рецидивиста с наркотиками.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Наркотики Суд
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 18:15Почти 1 тонну наркотиков изъяли в Нижегородской области
08 декабря 2025 19:49Полиция пресекла попытку сбыта 7 кг марихуаны в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 09:20Дом с нарколабораторией конфискован в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных