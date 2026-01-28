Супругам в Балахне назначили тюремные сроки за наркоторговлю Происшествия

Следователем Балахнинского межрайонного отдела Следственного комитета России по Нижегородской области собраны доказательства, ставшие основанием для вынесения приговора в отношении семейной пары из Кировской области.

Супруги признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой, в значительном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков с использованием телекоммуникационных сетей, включая интернет, совершенное организованной группой, в особо крупном размере — три эпизода). Мужчину также признали виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в период с января 2022 по декабрь 2024 года муж и жена, действуя совместно с другими лицами, организовали поставку и последующий сбыт наркотических средств. Они приобретали наркотики в больших количествах, привозили их в Киров и Балахну, где хранили, фасовали и размещали в тайники-закладки, продавая через интернет-магазин.

Кроме того, в декабре 2024 года мужчина попытался избежать административной ответственности за жену, которая отказалась пройти медицинское освидетельствование. Находясь в патрульном автомобиле, он пытался передать инспектору ГИБДД более 186 тысяч рублей в качестве взятки. Полицейский отказался от денег и пресёк противоправные действия.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а жене — 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

