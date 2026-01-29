Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе Происшествия

Фото: "Твой Бор"/ Тelegram

Пассажирский автобус №126 перевернулся возле деревни Сырохватово в Борском округе. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

С их слов, автобус подрезала легковушка. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, днями ранее "Ниссан" устроил ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. Предварительно, водителю стало плохо.