Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2026 11:17ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры
29 января 2026 11:11Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе
29 января 2026 11:04Озвучены подробности ДТП с автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:50Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:18Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе
29 января 2026 09:17Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо"
28 января 2026 21:10Более 1000 мигрантов незаконно устроили в нижегородскую стройфирму
28 января 2026 20:47Нижегородцы за неделю перевели мошенникам почти 27 млн рублей
28 января 2026 17:46Одного из пострадавших в ЧП в Сыктывкаре доставили в Нижний Новгород
28 января 2026 16:23Пенсионер погиб на пожаре в Первомайске
Происшествия

Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе

29 января 2026 10:18 Происшествия
Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе

Фото: "Твой Бор"/ Тelegram

Пассажирский автобус №126 перевернулся возле деревни Сырохватово в Борском округе. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

С их слов, автобус подрезала легковушка. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, днями ранее "Ниссан" устроил ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. Предварительно, водителю стало плохо.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. ДТП
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 10:18Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе
28 января 2026 11:47Водитель грузовика погиб в ДТП около Лыскова
27 января 2026 17:50Водителей предупредили о многокилометровой пробке на М-7 под Володарском
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных