Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе Происшествия

Гострудинспекция начала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что авария произошла утром 29 января на автодороге "Нижний Новгород - Шахунья - Яранск" около деревни Сырохватово. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Информация о пострадавших уточняется. Также трудовая инспекция выясняет, связано ли произошедшее с производством.

Ранее трудовая инспекция заинтересовалась смертельным ДТП на трассе Р-158 в Арзамасском округе. В аварии погибли сотрудники АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области".