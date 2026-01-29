Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе

Гострудинспекция начала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что авария произошла утром 29 января на автодороге "Нижний Новгород - Шахунья - Яранск" около деревни Сырохватово. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Информация о пострадавших уточняется. Также трудовая инспекция выясняет, связано ли произошедшее с производством.
Ранее трудовая инспекция заинтересовалась смертельным ДТП на трассе Р-158 в Арзамасском округе. В аварии погибли сотрудники АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+