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Бизнес

"Красное Сормово" спустило на воду сухогруз "Пола Мария"

30 января 2020 14:33  [2] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (входит в ОСК) спустил на воду сухогруз "Пола Мария" 30 января 2020 года. Судно, построенное для компании "ГТЛК", стало первым спущенным верфью сухогрузом в 2020 году, сообщили в пресс-службе завода.

"На 2020 год у нас большие планы – завод должен сдать восемь сухогрузных теплоходов и один пассажирский. Убежден, что свои контрактные обязательства предприятие выполнит, и, возможно, мы этот объем даже увеличим, поскольку заводские мощности позволяют это сделать", - рассказал генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.

"Пола Мария" – уже 14 сухогруз данного проекта, который завод спускает со своего стапеля. Судно является пятым по счету в третей серии из 11 сухогрузов проекта RSD59, которую завод "Красное Сормово" строит по заказу компании "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).

Технические характеристики проекта RSD59:

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

Районы плавания:

морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Кроме того, "Красное Сормово" в рамках опционного соглашения с "Государственной транспортной лизинговой компанией" до ноября 2021 года построит первые девять сухогрузов проекта RSD59.

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