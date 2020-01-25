"Красное Сормово" спустило на воду сухогруз "Пола Мария"

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Завод "Красное Сормово" (входит в ОСК) спустил на воду сухогруз "Пола Мария" 30 января 2020 года. Судно, построенное для компании "ГТЛК", стало первым спущенным верфью сухогрузом в 2020 году, сообщили в пресс-службе завода.
"На 2020 год у нас большие планы – завод должен сдать восемь сухогрузных теплоходов и один пассажирский. Убежден, что свои контрактные обязательства предприятие выполнит, и, возможно, мы этот объем даже увеличим, поскольку заводские мощности позволяют это сделать", - рассказал генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.
"Пола Мария" – уже 14 сухогруз данного проекта, который завод спускает со своего стапеля. Судно является пятым по счету в третей серии из 11 сухогрузов проекта RSD59, которую завод "Красное Сормово" строит по заказу компании "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).
Технические характеристики проекта RSD59:
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.
Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".
Районы плавания:
морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.
Кроме того, "Красное Сормово" в рамках опционного соглашения с "Государственной транспортной лизинговой компанией" до ноября 2021 года построит первые девять сухогрузов проекта RSD59.
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