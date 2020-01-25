Жители ул.Ошарской проголосовали за установку детской площадки Общество

Жители ул. Ошарской Нижнего Новгорода проголосовали за установку детской площадки. Такое решение жители приняли в ходе собрания по вопросу участия в проекте "Все лучшее – детям" в рамках региональной программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает районная администрация.

"Нам здесь просто необходима площадка. Детей очень много живет. Гулять практически негде", - рассказала житель дома №57А по ул. Ошарская, Алла Романова.

В итоге 25 жителей поддержали решение установить детскую площадку, каждый из них поставил свою подпись за установку городка. Затем выбрали инициативную группу и ее председателя, задача которых, рассказать о проекте остальным неравнодушных жителям микрораойна.



Как сообщил заместитель начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог районной администрации Алексей Фурцев, детская площадка будет представлять из себя целый городок. Там установят качели, качалку - балансир, карусель, и игровой комплекс. Предусмотрена установка лавочки и урны.



"По итогам всех обсуждений, соблюдая условия конкурса, будут сформирована заявка для участия в программе поддержки местных инициатив. О результатах мы узнаем уже в начале марта", - сказал глава районной администрации Владимир Исаев.

Напомним, проект по поддержке местных инициатив реализуется на территории Нижегородской области не первый год. Его суть - поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при софинансировании со стороны населения, муниципалитета и области. То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.