Заместительную почечную терапию внедрили в Нижегородском гериатрическом центре Общество

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области

Заместительную почечную терапию впервые внедрили в реанимации Городской клинической больницы № 3 — Нижегородского гериатрического центра. Для применения технологии было закуплено специализированное современное оборудование. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области.

Новую методику уже использовали для лечения пациентки, которая поступила в отделение в крайне тяжелом состоянии. У женщины обнаружили выраженную декомпенсацию сахарного диабета, метаболический ацидоз, острую почечную недостаточность и тяжелые электролитные нарушения. Такие диагнозы несут в себе непосредственную угрозу жизни.

Специалисты поясняют, что при нарушении функции почек организм теряет способность выводить продукты обмена, а также поддерживать водно-солевой и кислотно-щелочной баланс. Это может привести к сбоям в работе нескольких жизненно важных систем.

Для коллектива это важный этап развития — освоение нового оборудования, повышение компетенций специалистов и возможность оказывать более современную и комплексную медицинскую помощь пациентам с тяжелой полиорганной недостаточностью, — отметила главный врач ГКБ № 3 Дина Шакурова.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Антон Борисов подчеркнул, что запуск заместительной почечной терапии способствует повышению выживаемости больных с острой почечной недостаточностью и сопутствующими осложнениями. Кроме того, нововведение усиливает междисциплинарное взаимодействие реаниматологов, нефрологов, эндокринологов и других специалистов, а также расширяет опыт работы медперсонала с высокотехнологичным оборудованием.

Развитие современных методов интенсивной терапии и оснащение больниц новым оборудованием соответствуют задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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