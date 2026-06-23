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Общество

Борская администрация ввела режим повышенной готовности из-за мусорных навалов

23 июня 2026 17:33 Общество
Борская администрация ввела режим повышенной готовности из-за мусорных навалов

Фото: Елена Орленко

Администрация муниципального округа Бор ввела режим повышенной готовности из-за роста мусорных навалов.

Соответствующее решение принято после выездного совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки, которое прошло под председательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Артема Бафанова.

В постановлении администрации указано, что сложившаяся ситуация с увеличением количества мусорных скоплений признана критической. Она может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа.

Ситуацию отнесли к муниципальному уровню. Режим повышенной готовности действует с 18 июня 2026 года в границах муниципального округа Бор.

Муниципальному бюджетному учреждению «Управление благоустройства муниципального округа город Бор» поручили рассмотреть возможность увеличения количества контейнеров для сбора ТКО до 10% от их текущего числа и установить их в местах, где чаще всего появляются мусорные навалы.

Региональному оператору АО «Ситиматик — Нижний Новгород» рекомендовали усилить контроль за своевременным вывозом отходов с контейнерных площадок, а также организовать вывоз мусорных навалов с учетом новых контейнеров.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Нижнего Новгорода введен режим повышенной готовности из-за угрозы оползней.

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Теги:
Борский г.о. Мусор ЧС
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