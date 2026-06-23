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Еще одна группа добровольцев отправилась на СВО из Нижнего Новгорода

23 июня 2026 15:33 Общество
Еще одна группа добровольцев отправилась на СВО из Нижнего Новгорода

Фото: Дмитрий Музыка

Очередная группа добровольцев, заключивших контракты с Минобороны РФ для прохождения службы в войсках беспилотных систем, сформирована и направлена на подготовку из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в военном комиссариате региона.

Ежедневно в Нижегородскую область прибывают добровольцы из разных регионов страны, чтобы подписать контракт и стать частью подразделений БПЛА. После оформления документов новобранцы проходят обязательное обучение в специализированных центрах, где осваивают управление беспилотниками, а также получают другие профильные навыки.

Один из добровольцев — уроженец Калининграда с позывным «Ястреб». До заключения контракта он работал в сфере общепита, однако, по его словам, с подросткового возраста интересовался военной службой, участвовал в сборах и тактических учениях, включая занятия по полевой подготовке и тактической медицине.

Через специальное приложение обучался правильно управлять беспилотниками, наносить удары с разных дистанций. Главным талисманом для меня стала вера семьи в мои силы и возможности. Победа будет за нами, потому что мы работаем слажено. И вместе мы движемся к общей цели — чтобы люди жили спокойно и над головами наших родных было мирное небо, — отметил «Ястреб».

Еще один доброволец — житель Омска с позывным «Хореограф». До подписания контракта он руководил творческим коллективом. По его мнению, профессионализм достигается упорством в обучении, а в рядах Вооруженных сил даже новички могут стать квалифицированными специалистами, в том числе в сфере беспилотной авиации.

Отбор ведется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и по ряду других специальностей. Особенностью контракта с подразделениями беспилотных систем является его срок — один год.

С 15 июня 2026 года размер единовременной выплаты при заключении контракта в Нижнем Новгороде увеличен до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 210 тысяч рублей. Для военнослужащих подразделений БПЛА предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, в том числе за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тысяч рублей. Также контрактникам предоставляются сертификаты на получение земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, в регионе действует механизм военных соцконтрактов, предусматривающий ежемесячную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ и детских садов, а также индивидуальное сопровождение семей военнослужащих.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы координирует центр поддержки на базе Дома народного единства. Регион также продолжает направлять гуманитарную помощь в зону СВО.

Ранее мы сообщали о том, что участник СВО Александр Попенко стал новым советником нижегородского мэра.

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Теги:
БПЛА Военные СВО
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