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Нижегородцы смогут задать вопросы управляющей реготделения Соцфонда

23 июня 2026 15:55 Общество
Нижегородцы смогут задать вопросы управляющей реготделения Соцфонда

24 июня 2026 года в 12:00 Центр управления регионом Нижегородской области проведет прямой эфир с управляющим отделением Соцфонда по Нижегородской области Ариной Садулиной.

В рамках прямого эфира обсудят социальную поддержку нижегородских семей с детьми, а также новую программу, которая стартовала с 1 июня 2026 года — ежегодную семейную выплату.

Зрители трансляции смогут задать свои вопросы в комментариях. Эфир пройдет в группе Центра управления регионом во «ВКонтакте» — vk.com/tsur52.

Напомним, что Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами — АНО «Диалог».

Основная задача ЦУР — обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/tsur52.

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Теги:
Социальная сфера ЦУР
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