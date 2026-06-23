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Члены депутатского объединения «ЕР» рассмотрели 834 обращения нижегородцев

23 июня 2026 15:50 Общество
Члены депутатского объединения «ЕР» рассмотрели 834 обращения нижегородцев

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

На очередном собрании партийного актива, прошедшем 23 июня, руководитель депутатского объединения «Единой России» в городской Думе Евгений Костин доложил о результатах работы за первые шесть месяцев года. Встреча прошла под его председательством при участии спикера Думы Евгения Чинцова, руководителя регионального исполкома партии Дмитрия Филипенко, а также представителей городской администрации.

За отчетный период состоялось пять собраний объединения, в рамках которых парламентарии рассмотрели свыше тридцати вопросов повестки. Депутаты поддержали 139 проектов решений Думы, затрагивающих ключевые аспекты социально-экономического развития областного центра. В центре внимания находились реализация национальных и федеральных проектов, а также отчеты о результатах деятельности главы города и самого представительного органа за прошлый год.

Особый акцент был сделан на правотворческой деятельности. Члены объединения одобрили принятие нормативных актов в сферах бюджетной и налоговой политики, муниципального контроля, благоустройства, жилищного фонда, развития инфраструктуры и гражданского общества. Кроме того, депутаты выступили с инициативами по отправке гуманитарной помощи жителям новых российских регионов и оказанию материальной поддержки участникам специальной военной операции.

В поле зрения парламентариев оставались вопросы контроля за реализацией губернаторского проекта «Вам решать!», развитие института социальных участковых, поощрение талантливой молодежи и содействие нормотворческим инициативам Молодежной палаты при Думе. В течение полугодия депутаты активно участвовали в федеральных и партийных мероприятиях, включая форумы «Малая Родина — сила России» и «Есть результат!», конференции, субботники, благотворительные акции и проекты международного сотрудничества с городами Беларуси.

Ключевым направлением работы объединения стало взаимодействие с избирателями. За шесть месяцев в Региональной общественной приемной партии было проведено 303 приема граждан, в ходе которых рассмотрено 834 обращения. Как отметил Евгений Костин, положительное решение удалось найти по 580 из них. Все депутаты отчитались перед жителями своих округов о работе за 2025 год.

На собрании также обсудили предстоящую сессию городской Думы, в повестку которой включено 35 вопросов. Дмитрий Филипенко, в свою очередь, представил коллегам итоги предварительного электронного голосования для выдвижения кандидатов от партии на выборах в региональный парламент и Государственную Думу.

Напомним, что в зоне постоянного внимания депутатского объединения находятся шесть партийных проектов, среди которых «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Старшее поколение», «Крепкая семья» и другие. Координацию федеральных проектов в регионе осуществляет вице-спикер Думы Михаил Иванов.

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов Единая Россия
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