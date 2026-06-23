Нижегородская область получит почти 100 млн рублей на борьбу с диабетом Общество

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Правительство России направит регионам почти 5 млрд рублей на обеспечение беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

Часть этих средств поступит в Нижегородскую область. В общей сложности регион получит более 99 млн рублей.

Согласно распоряжению №1468-р, в 2026 году Нижегородской области предусмотрено 14,5 млн рублей на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Ещё 67,8 млн рублей направят на закупку таких систем для детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно.

Распоряжением №1469-р региону выделено 17 млн рублей на софинансирование расходов по обеспечению беременных женщин такими приборами. Рецепты на их получение выписывают врачи-эндокринологи.

Как отметили в правительстве, средства выделяются в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», входящего в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря финансированию во втором полугодии 2026 года и в первом полугодии 2027 года нуждающиеся пациенты смогут получать системы мониторинга глюкозы бесплатно по назначению врача-эндокринолога.

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