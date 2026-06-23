Нижегородцы приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» Общество

Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

В День памяти и скорби в Нижегородской области прошли десятки памятных мероприятий, в том числе акция «Свеча памяти».

Свечи памяти зажглись в этот день у вечных огней и на площадях Нижнего Новгорода, Дзержинска, Семенова, Бора, Городца и многих других городов региона.

Организатором акции выступило региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке министерства молодежной политики региона.

«22 июня — день, который навсегда изменил судьбы миллионов людей. Мы зажигаем свечи не просто как символ скорби, а как знак нашей общей благодарности поколению Победителей. Мы видим, как важно для людей, особенно для молодежи, прикоснуться к тем событиям душой. Каждая зажженная сегодня свеча — это обещание хранить эту историю и передавать ее дальше», — поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

«Свеча памяти» также прошла в регионе и по всей России в онлайн-формате. На сайте деньпамяти. рф счётчик «Свечей Памяти» в этот день достиг отметки 830 тысяч.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.