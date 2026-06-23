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Общество

Нижегородская домохозяйка второй раз за год стала миллионером

23 июня 2026 16:28 Общество
Нижегородская домохозяйка второй раз за год стала миллионером

Домохозяйка из Нижнего Новгорода Юлия во второй раз за год стала миллионером.

Как сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи», зимой она выиграла 5 млн рублей, а теперь участие принесло ей еще 1 млн рублей.

Сразу после первой крупной победы Юлия начала воплощать давнюю мечту. За десять дней до нового розыгрыша ее семья приобрела земельный участок под строительство загородного дома. Второй выигрыш, по словам победительницы, фактически станет основой будущего семейного гнезда.

Счастливый билет оказался куплен случайно. Юлия доверилась автоматическому выбору чисел в приложении и приобрела его на сдачу — на последние 40 рублей, оставшиеся после покупки более дорогих билетов.

По ее словам, она участвует в лотереях ради интереса — когда есть настроение и свободное время. При этом удача улыбалась ей и раньше: трижды она выигрывала по 100 тысяч рублей, а выигрыши по 10 тысяч даже не считала.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер выиграл более 15 млн рублей в лотерею.

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Теги:
Деньги Лотереи
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