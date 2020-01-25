"Неповеренные счетчики "врут" не в пользу своего владельца", - Денис Миронов Общество

Инженеры по метрологии ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области организовали выезды по поверке приборов учета воды в жилых домах. Заявки на поверку стали поступать на горячую линию центра с первых рабочих дней января.

"Специалисты в 2020 году уже произвели поверку более 150 приборов учета воды. Мы собираем заявки и выезжаем на поверку в удобное для жителей время. Точно также работают специалисты наших филиалов в районах области", - сообщил начальник отдела теплотехнических измерений и испытаний ЦСМ Денис Кочетков.

При проведении поверки инженеры с помощью рабочего эталона проводят внешний осмотр, проливку воды и определяют относительную погрешность прибора.

"Если показания превышают установленный предел, прибор считается непригодным. Потребителю выдается на руки извещение о непригодности средства измерения", - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

В этом году также выявлены случаи, когда прибор не просто был непригоден, а еще "накручивал" лишние кубометры воды не пользу потребителя. Хозяин счетчика был неприятно удивлен, узнав об этом.

"Есть люди, которые пренебрегают поверкой счетчиков, покупают липовые свидетельства о поверке, не понимая, что скупой платит дважды. По статистике, в результате одного выезда наших специалистов большая часть счетчиков "врут" не в пользу своего владельца. Если не производить поверку такого прибора в течение долгого времени, получается существенная переплата за ресурс, который ты не потреблял", - уточнил Денис Миронов.

При предоставлении счетчиков воды на поверку специалисты Нижегородского ЦСМ просят обратить внимание на наличие дефектов, при которых прибор не может быть поверен: отпотевание стекла счетного механизма, неравномерность вращения, наличие воды в счетном механизме, наличие капель воды в корпусе, отсутствие вращения, повреждение или отсутствие стекла на корпусе прибора.

"В таких случаях жителю проще сразу приобрести новый прибор и установить его. Но не забудьте после его установки и пломбировки предоставить информацию в управляющую компанию", - добавил Денис Миронов.