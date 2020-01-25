Нижегородских пенсионеров научат пользоваться соцсетями и мессенджерами Общество

Нижегородских пенсионеров научат пользоваться соцсетями и мессенджерами. Бесплатные занятия организованы на базе территориального общественного самоуправления (ТОС) № 4 Автозаводского района.

"Если у ваших детей, внуков не хватает времени оказать вам помощь в освоении мессенджеров и соцсетей, мы готовы помочь", - сообщила председатель совета ТОС № 4 Татьяна Маслова.

Обучение будет проходить по понедельникам с 9:00 до 12:00 и средам с 14:00 до 18:00 по предварительной записи. Телефон для справок: 295-41-12.

Напомним, в прошлом году в Автозаводском районе на базе ТОС №1 (пр. Молодежный, 18А) открылся первый соседский центр "На Молодежном". Местные жители могут получить в нем консультацию по актуальным вопросам, а также посетить занятия клуба любителей скандинавской ходьбы и прикладного творчества, сдать или получить одежду в "Банке вещей".

Также в пресс-службе администрации города сообщили, что 4 февраля в 11:00 в Автозаводском парке пройдет открытая тренировка по скандинавской ходьбе. Участниками мероприятия станут жители Автозаводского района в возрасте от 55 до 80 лет.

Тренер проведет инструктаж, после разминки и тренировки пенсионеры отправятся на прогулку по парку в стиле скандинавской ходьбы.

Напомним, в каждом районе Нижнего Новгорода на базе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) открыты клубы скандинавской ходьбы.