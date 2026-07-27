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Общество

Инфекционист дал советы по профилактике поражающего ЖКТ циклоспороза

27 июля 2026 13:37 Общество
Инфекционист дал советы по профилактике поражающего ЖКТ циклоспороза

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

В американском штате Мичиган зафиксирована вспышка инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта — циклоспороза. По данным департамента здравоохранения, количество заболевших достигло 2640 человек. В обычное время в этом регионе регистрируется от 40 до 50 случаев заболевания в год.

Основные симптомы циклоспороза включают внезапную водянистую диарею без примеси крови, лихорадку, колики в животе и общее недомогание. В некоторых случаях может наблюдаться потеря веса.

Возбудителем заболевания является простейший организм Cyclospora cayetanensis. Заражение происходит при употреблении пищи, содержащей яйца паразита. Передача инфекции от человека к человеку маловероятна. Источником заражения обычно становятся продукты, на которые могли попасть микрочастицы фекалий.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова в беседе с 360.ru отметила, что ежегодно в США, Канаде и Европе вспышки заболевания чаще всего происходят в летний период и связаны с употреблением немытых овощей, фруктов, ягод и зелени. В России большинство случаев — завозные.

Наиболее тяжело заболевание протекает у людей с ослабленным иммунитетом, таких как ВИЧ-инфицированные и онкологические больные. У них циклоспороз может вызвать тяжёлую диарею, которая трудно поддается лечению.

При сильном иммунитете заболевание обычно проходит самостоятельно без необходимости лечения, хотя может длиться несколько недель с рецидивами. Поэтому рекомендуется принимать антибиотики, назначенные врачом.

Для предотвращения заболевания циклоспорозом необходимо соблюдать меры профилактики, аналогичные тем, что применяются для других кишечных инфекций. Циклоспоры погибают при высоких температурах, поэтому кипячение воды и термическая обработка пищи также помогут предотвратить заболевание. Не стоит забывать и о старом, но проверенном способе — тщательно мыть руки с мылом.

Не следует приобретать продукты с грязных лотков, которые лежат на земле. Все фрукты, овощи и ягоды необходимо тщательно промывать, желательно обдавать их кипятком.

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Теги:
Здоровье Инфекция Продукты
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